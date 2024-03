La gentilezza di Sinner: inizia a piovere, regge l'ombrello alla raccattapalle

La pioggia ha condizionato la semifinale tra Sinner e Alcaraz: gioco sospeso dopo tre game e un tentativo di ripresa. Al momento piove intensamente sulla Coachella Valley.

Gesto da gentleman di Sinner qualche attimo prima della sospensione ufficiale. L'altoatesino infatti, ha preso in mano l'ombrello tenuto dalla raccattapalle, iniziando a conversare con la ragazza. Il tutto fino alla decisione di mandare sia lui che Alcaraz negli spogliatoi. I giocatori dopo una ventina di minuti avevano fatto ritorno in campo e avevano cominciato a scaldarsi ma non è stato possibile riprendere il match per le condizioni meteo.