Usa 2024, alla convention dem Stevie Wonder e Oprah Winfrey

"Dobbiamo scegliere la pace invece della guerra, la gioia invece della rabbia e il coraggio invece dell'autocompiacimento", ha detto Stevie Wonder sul palco della convention democratica di Chicago. La leggenda della musica ha poi trasformato lo United Center in un club anni 70 con uno dei suoi pezzi storici, 'Higher ground'. "Questo è un momento da ricordare, di quelli che racconterai ai tuoi figli dove eri e cosa hai fatto. E' ora di alzarsi e andare a votare", ha esortato la pop star.

Anche Oprah Winfrey sul palco di Chicago: ha lanciato il proprio appello agli indipendenti e agli indecisi affinché votino per Harris. "Sono registrata come indipendente per votare. E ogni volta che ho votato l'ho fatto sulla base dei miei valori" che, questa volta, mi spingono a Kamala Harris.

Alla convention dem si è esibito John Legend e la percussionista e cantante Sheila E.