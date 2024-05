Effetto aurora boreale nei cieli grazie alla tempesta solare

Effetto aurora boreale sui cieli. Ma come viene spiegato dagli esperti su vari siti specializzati in materia, non si tratta della vera aurora boreale, bensì del fenomeno dei Sar o del Steve, a seguito di una tempesta solare. I Sar sono un fenomeno noto anche come "archi di luce rossa", che compaiono, appunto, durante le forti tempeste geomagnetiche. Il fascio di luce viola è invece attribuibile al fenomeno Steve. Il fenomeno, secondo gli esperti, potrebbe persistere per tutto il fine settimana.