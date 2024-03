Piantedosi e Salvini in prefettura Genova, fischi dal corteo 

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini sono arrivati in prefettura a Genova 'accolti' da fischi e cori del manifestanti che si trovano oltre gli agenti di polizia, in borghese, e i blindati collocati all'entrata di piazza Corvetto. Il corteo è assolutamente pacifico. In prefettura Piantedosi e Salvini firmeranno il protocollo di sicurezza.