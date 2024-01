Addio al cane Argo, mascotte degli scavi di Pompei

Era la mascotte e il guardiano del Parco archeologico di Pompei. Una presenza iconica per turisti e operatori: Argo un cane di 15 anni era il primo ad entrare nel Parco quando si apriva il cancello e il primo ad avviarsi verso l'uscita. In un post su instagram il Parco Archeologico lo saluta con alcune bellissime immagini di Silvia Vacca: "Aveva più di 15 anni ed era una presenza iconica degli Scavi. Era un cane buono, da sempre accudito dalla città, dai lavoratori e dai visitatori del sito. Ha fatto compagnia a migliaia di turisti durante il suo onorato servizio di custode e anfitrione. In tantissimi da tutto il mondo, in queste ore, lo stanno ricordando con affetto sui social. Ringraziamo i volontari che lo hanno accudito amorevolmente nei suoi ultimi giorni". Sempre presente, anche durante le rappresentazioni teatrali, come testimonia l'immagine scattata dal fotografo ANSA Ciro Fusco il 29 giugno 2007.