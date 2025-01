Il Venezuela rilascia sei detenuti Usa

Dopo l'incontro al Palazzo di Miraflores con il presidente venezuelano Nicolás Maduro, l'inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Richard Grenell, ha confermato il rilascio di sei statunitensi detenuti in Venezuela.

Attraverso il suo account ufficiale X, Grenell ha detto: "Ci mettiamo in marcia e torniamo a casa con questi sei cittadini americani. Hanno appena parlato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e non potevano smettere di ringraziarlo".

In un comunicato, Maduro ha "proposto la costruzione" di "un'agenda zero per un nuovo inizio nelle relazioni bilaterali", rotte dal 2019.

