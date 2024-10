Champions: Young Boys-Inter 0-1

L'Inter ha battuto 1-0 lo Young Boys nella terza giornata di Champions League, grazie ad una rete di Thuram in pieno recupero. Sul sintetico di Berna, i nerazzurri avevano sprecato a inizio ripresa l'occasione di andare in vantaggio, con un rigore che Arnautovic si è fatto parare, dopo alcune occasioni sprecate in una prima frazione in cui anche gli elvetici si sono resi pericolosi ma senza trovare il gol. La seconda vittoria su tre partite permette alla squadra di Inzaghi di restare nel gruppetto di testa della classifica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA