Parigi: ciclismo, Cornegliani oro nella crono su strada H1

Fabrizio Cornegliani è medaglia d'oro nella crono individuale H1 di ciclismo su strada ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Il 55enne azzurro ha chiuso in 34:50.45 la gara sul circuito di Clichy-sous-bois, lasciandosi alle spalle il belga Maxime Hordies, argento in 35:11.13 e il sudafricano Nicolas Pieter du Preez, bronzo in 36:07.05.

Cornegliani, alla sua seconda partecipazione ai Giochi, si laurea così campione paralimpico dopo l'argento già conquistato a Tokyo 2020.



