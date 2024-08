Usa 2024, Barack Obama lancia la Harris: 'Yes, she can'

Barack Obama ha rispolverato il suo storico motto 'yes we can' e lo ha dedicato a Kamala Harris.

"Yes, she can", ha detto l'ex presidente americano alla convention democratica di Chicago scatenando la folla presente, che ha cominciato a ripetere l'iconica frase.

"Donald Trump non fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle", ha poi affermato Obama. E quando la folla ha risposto con i 'buuu, l'ex presidente Usa ha replicato: "Non fate buuu, votate. Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos: abbiamo visto già quel film e sappiamo che il sequel di solito è peggio", ha incalzato Obama sottolineando: "Siamo pronti per la presidente Kamala Harris".



