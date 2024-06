Media, ex premier ceco annuncia il ritiro di Ano da Renew

Il partito guidato dall'ex primo ministro ceco Andrej Babis, Ano 2011, esce dal gruppo dei liberali di Renew Europe, ampliando il divario con il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei. Ad annunciarlo lo stesso Babis. "Renew e Alde hanno posizioni diverse dal movimento Ano", ha detto Babiš, citato da media locali. "Abbiamo deciso di ritirarci dal gruppo Renew Europe e dal partito europeo Alde", ha dichiarato. "Al momento non possiamo dire in quale gruppo saremo", ha aggiunto spiegando che la decisione verrà presa nelle prossime settimane ed escludendo l'ipotesi di un ingresso in Ecr. Alle scorse europee Ano ha eletto 7 deputati



Riproduzione riservata © Copyright ANSA