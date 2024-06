Mattarella, la ricerca scientifica non ha confini da rispettare

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della visita all'Esrin di Frascati, ha sottolineato La "collaborazione tra tanti Paesi nell'ambito dell'Esa e con Paesi al di fuori dell'Unione europea". "La ricerca - ha aggiunto - non ha confini e frontiere da rispettare e osservare, ma è necessariamente comune. È un messaggio importante in questo momento in cui il mondo è sempre più interconnesso, ma anche in un momento di grande tensione. Il messaggio dell'Esrin è un messaggio concretamente efficace".





