Euro 24: Francia e Olanda non si pungono e pareggiano 0-0

Un pareggio che accontenta entrambe le squadre. Francia e Olanda non vanno oltre lo 0-0 a Lipsia nella seconda partita del Gruppo D degli Europei. Entrambe vittoriose all'esordio, restano in vetta alla classifica del girone in attesa dell'ultima giornata: i blues se la vedranno con la Polonia, ferma a 0 punti. Gli orange affronteranno l'Austria che ha battuto proprio i polacchi. Eppure le due squadre non si sono risparmiate, provando a vincere l'incontro.

Dechamps non rischia Mbappé che resta in panchina per precauzione dopo l'infortunio al naso rimediato nella partita contro l'Austria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA