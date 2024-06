Demoskopika, più alto livello internazionalizzazione dal 2010

"Le nostre previsioni confermano, anche per il mese di luglio, una tendenza in crescita dei flussi turistici nel nostro paese. Da evidenziare, inoltre, che secondo le nostre stime, si potrebbe registrare, per il mese osservato, il livello di internazionalizzazione più alto dal 2010 sia per gli arrivi che per le presenze". Lo dichiara Raffaele Rio, presidente di Demoskopika, commentando le previsioni su luglio pubblicate in anteprima dell'ANSA.

"Continuo a credere nella programmazione quale leva di crescita qualitativa dell'intero comparto. In questa direzione - annuncia Rio - stiamo lavorando per dar vita ad Appeal, un think tank innovativo che nasce prioritariamente per promuovere politiche strategiche finalizzate ad un rafforzamento più consapevole del turismo italiano. Un'alleanza di stakeholder nei sistemi turistici territoriali per elaborare proposte concrete in alcune aree chiave, tra cui sostenibilità ambientale, innovazione, formazione, promozione internazionale e assetto istituzionale.

Una piattaforma di misure, azioni e suggerimenti - conclude - per favorire uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA