Apple ritarda il lancio di nuove funzionalità IA in Europa

Apple ha annunciato che ritarderà l'implementazione delle sue funzionalità di intelligenza artificiale in Europa a causa di "incertezze normative" legate alla nuova legislazione Ue per frenare il potere delle aziende big tech.

Citando il Digital Markets Act (DMA) recentemente approvato dall'Unione Europea, un portavoce del colosso produttore di iPhone ha detto: "Non crediamo che saremo in grado di implementare queste funzionalità per i nostri utenti dell'Ue quest'anno".



