Caeleb Dressel non difenderà il suo titolo nei 100 metri stile libero ai Giochi di Parigi del mese prossimo dopo essere arrivato terzo in una finale impetuosa alle prove olimpiche di nuoto statunitensi a Indianapolis.

La gara è stata vinta da Chris Guiliano. Secondo è arrivato Jack Alexy. Dressel si è comunque assicurato il per la sua terza Olimpiade nella staffetta libera 4x100 e ha in programma altri due eventi individuali questa settimana.



