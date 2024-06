Ministero lavoro, nel 2023 saldo positivo 848mila contratti

Nel 2023 sono stati attivati oltre 13 milioni 72 mila rapporti di lavoro, in aumento di 445mila unità rispetto al 2022, pari a +3,5%. Le cessazioni sono invece state pari a 12 milioni 224 mila, in aumento dello 0,5% rispetto al 2022.

La differenza tra attivazioni e cessazioni risulta dunque pari a 848mila unità, in crescita rispetto a quella osservata nel 2022 (pari a 461mila unità). E' quanto emerge dal Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie pubblicato dal ministero del Lavoro.

L'83,5% dei contratti cessati, emerge inoltre, aveva una durata inferiore a un anno.



