"Biden continuerà a premere sugli alleati affinché usino gli asset della Russia congelati" per aiutare l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti precisando che sull'argomento al G7 "ci saranno degli annunci".



