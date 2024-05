Dick Schoof designato premier in Olanda

L'ex capo dell'intelligence olandese Dick Schoof è stato designato primo ministro dalla nuova coalizione di governo. Lo riportano i media olandesi. I quattro partiti di governo, guidati dall'ultradestra (Pvv) del leader nazionalista Geert Wilders, hanno annunciato nel pomeriggio una conferenza stampa congiunta con Schoof. Schoof, 67 anni, è attualmente un alto funzionario del ministero della Giustizia olandese, dopo aver guidato per anni l'agenzia di intelligence Aivd e l'agenzia antiterrorismo Nctv. Succederà al liberale Mark Rutte, rimasto in carica per oltre tredici anni.





