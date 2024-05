"Con o senza Ursula von der Leyen", "io direi al mio alleato Matteo Renzi di stare più calmo e aspettare gli esiti delle elezioni". "Stiamo tutti più calmi non fosse altro che per rispetto per i cittadini". Lo ha detto Emma Bonino al Forum dell'ANSA per le elezioni Europee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA