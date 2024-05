Cina, 'presidente Lai spinge Taiwan verso la guerra'

(ANSA-AFP) - PECHINO, 24 MAG - Il ministero della Difesa cinese ha accusato il presidente di Taiwan Lai di spingere l'isola verso la "guerra". Da quando è entrato in carica, Lai "ha messo seriamente in dubbio il principio di una sola Cina", "ha cercato di ricorrere alla forza per ottenere l'indipendenza e di affidarsi a Paesi stranieri per ottenere l'indipendenza, che spinge i nostri compatrioti di Taiwan in una pericolosa situazione di guerra e pericolo", ha detto il portavoce Wu Qian.

"Ogni volta che l'indipendenza di Taiwan ci provoca, spingeremo le nostre contromisure un ulteriore passo avanti, fino a raggiungere la completa riunificazione della madrepatria".

(ANSA-AFP).



