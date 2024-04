Corte dello Stato di NY revoca la condanna di Weinstein

La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali. La Corte ha stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 ha condannato Weinstein a 23 anni di prigione ha commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell'ex produttore.

Weinstein era stato poi condannato per stupro nel 2022 a scontare una pena ulteriore di 16 anni di carcere a Los Angeles.





