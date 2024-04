Avvio incerto in Europa per le Borse, solo Londra apre in chiaro rialzo (+0,49%). Francoforte appare invariata nelle prime battute di scambio e Parigi segna in apertura + +0,03 per cento. I risultati trimestrali di oggi deludono e frenano i listini.



