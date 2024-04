TikTok sospende sistema a premi di Lite dopo l'indagine Ue

TikTok ha annunciato la sospensione del suo programma a premi sulla app Lite in Francia e Spagna, finito lunedì al centro di un'indagine avviata dall'Ue che teme che il sistema induca "dipendenza" negli utenti, in particolare gli adolescenti.

L'indagine di Bruxelles continuerà, ha replicato il commissario Ue per il mercato interno, Thierry Breton, prendendo atto dell'annuncio della società cinese. "I nostri figli non sono cavie per i social media", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA