Scatta piano sicurezza Roma per il 25 aprile

Scatta già oggi il piano di sicurezza a Roma predisposto per il 25 aprile. Controlli e bonifiche nell'area di Porta San Paolo e nelle zone adiacenti e dove si svolgeranno le varie iniziative per la Liberazione. Massima l'attenzione in mattina a Porta San Paolo dove, alle 8, è in programma la deposizione di una corona da parte della comunità ebraica e si sono dati appuntamento, alla stessa ora in piazzale Ostiense, studenti palestinesi e movimenti per il "25 aprile antifascista e antisionista". Le misure sono state messe a punto in un Comitato provinciale per la sicurezza in prefettura e in un tavolo tecnico in Questura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA