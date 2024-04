Sono usciti a piede libero dalla sede della Procura Suprema egiziana per la Sicurezza dello Stato, accompagnati dai loro avvocati, gli arrestati di ieri al Cairo durante una manifestazione per Gaza e il Sudan.

Restano a loro carico le accuse, tra cui quella di "adesione a un gruppo terrorista" e proseguono le indagini sull'accaduto.

La Procura farà conoscere in seguito le proprie decisioni su come procedere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA