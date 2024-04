Borse europee caute in avvio di seduta. Solo Londra e Milano sono in rialzo, dello 0,4% e dello 0,3%, Parigi e Francoforte appaiono incerte sulla direzione da prendere (rispettivamente +0,02% e +0,01%), Madrid resta sotto la parità (-0,03%).

Tra i titoli in evidenza Kering che sprofonda in calo dell'8,9% dopo la trimestrale, St che invece corre in rialzo del 6,9% e Infineon del 6,8%



