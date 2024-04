Scurati, 'non sono né un eroe né un profeta'

"Non sono l'eroe di niente e nessuno, né tanto meno un profeta": lo ha detto Antonio Scurati intervenendo all'incontro 'Come sta la democrazia?' Alla fondazione Feltrinelli di Milano. "A 10 anni da quando ho iniziato a lavorare sulla biografia romanzata di Mussolini, il mio bilancio è positivo dal punto di vista dello scrittore ma molto negativo da quello di cittadino - ha proseguito - perché evidentemente non ero fuori strada". "Non aspettatevi camicie nere che vi bussino alla porta - ha aggiunto - Quello che doveva tornare è tornato ed è già qui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA