Hezbollah, 'lanciati decine di razzi sulla Galilea'

Il gruppo Hezbollah libanese, sostenuto dall'Iran, ha annunciato di aver lanciato oggi decine di razzi nel nord di Israele in risposta all'uccisione di due civili in un attacco imputato a Israele nel sud del Libano. I combattenti di Hezbollah hanno lanciato "decine di razzi Katiuscia" sul nord di Israele "per rispondere agli attacchi del nemico israeliano condotti contro abitazioni dei civili, ed in particolar modo per l'orribile massacro di Hanin e per l'uccisione ed il ferimento di civili", ha precisato il gruppo in un comunicato.



