Decine di studenti arrestati nella notte anche alla NYU

Le proteste contro la guerra a Gaza, diffuse dalla Columbia e Yale alle altre università statunitensi, hanno portato nella notte ad arresti di massa.

Almeno 100 manifestanti sono stati arrestati nella notte dalla polizia alla New York University. Secondo i media Usa che riprendono una nota dell'ateneo, nel campus della Yale University a New Haven, nel Connecticut, le autorità hanno arrestato almeno 47 manifestanti. Gli studenti arrestati verranno sottoposti, sostiene l'ateneo, ad azioni disciplinari.

La repressione della polizia è arrivata dopo che la Columbia University ha cancellato ieri le lezioni in presenza in risposta agli studenti che avevano allestito accampamenti di tende nel campus di New York la scorsa settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA