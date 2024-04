Borsa: Asia in rialzo, i listini europei attesi positivi

Le Borse di Asia e Pacifico archiviano la seduta in generale rialzo con l'eccezione delle debolezza delle Piazze cinesi (Shanghai -0,74% e Shenzhen -0,19%).

Tokyo agguanta un +0,3% mentre lo yen è ai minimi da 34 anni in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali e della riunione di questo fine settimana della Banca del Giappone (BoJ). Corre Hong Kong che guadagna l'1,7 per cento.

I listini europei sono attesi in positivo mentre i future su Wall Street sono negativi. La lente macro è sugli indici Pmi.

In agenda quello francese, tedesco, europeo, del Regno Unito e, nel pomeriggio a mercati del Vecchio continente ancora aperti, il pmi manifatturiero americano.



