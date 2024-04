Antimafia ascolterà Emiliano e procuratore Rossi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, saranno ascoltati in commissione parlamentare antimafia, in merito alle recenti vicende e inchieste legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari: lo ha deciso l'ufficio di presidenza della commissione, a quanto si apprende da fonti, secondo cui le date non sarebbero ancora state fissate per aspetti di ordine tecnico.



