"La ristrutturazione degli edifici in Europa ha un divario di investimento di 275 miliardi di euro ogni anno: senza un finanziamento adeguato rischiamo di mettere a repentaglio gli obiettivi del 2030 e il nostro percorso verso la neutralità climatica entro il 2050". Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, intervenendo all'evento di lancio della Coalizione europea per il finanziamento dell'efficienza energetica.



