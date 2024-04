Seul, Corea Nord ha lanciato almeno un missile balistico

La Corea del Nord ha lanciato almeno "un non meglio identificato missile balistico" verso il mar del Giappone. E' quanto riferisce il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano.

Si tratta dell'ultimo, in ordine di tempo, di una recente serie di test effettuati da Pyongyang. I militari di Seul, in un comunicato, non hanno fornito dettagli sull'operazione poiché "l'analisi è attualmente in corso".

Quello odierno è tuttavia il primo lancio da parte del Nord da quando ha testato un nuovo vettore balistico a raggio intermedio dotato di testata ipersonica. Negli ultimi mesi il Nord ha mantenuto un ritmo accelerato nei test sulle armi mentre continua ad espandere le proprie capacità militari in un contesto di stallo negoziale e diplomatico con gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

Pyongyang ha annunciato sabato di aver sperimentato il giorno precedente una testata missilistica da crociera "di grandi dimensioni" e un'altra nuova antiaerea sulla costa occidentale del Paese, verso il mar Giallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA