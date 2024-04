Il Bologna ferma anche la Roma, 3-1 e Champions a un passo

Il Bologna ferma anche la Roma. E' la squadra di Thiago Motta ad aggiudicarsi la sfida per la corsa Champions, battendo all'Olimpico 3-1 i giallorossi, facendo così un altro passo per consolidare il quarto posto. Dopo la chance in avvio per El Shaarawy, è El Azzouzi a sbloccare il match al 14' con un gol in rovesciata. Paredes poi si mangia il pari. Il Bologna però preme, colpisce la traversa con Saelemaekers, e poi trova il raddoppio con Zirkzee alla fine del primo tempo (45').

A inizio ripresa entra Azmoun e segna (11'), ma per gli emiliani c'è spazio per il tris. Lo confeziona Saelemaekers al 20'. Motta ferma De Rossi, che non perdeva da due mesi e mezzo.



