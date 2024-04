La revisione del deficit del 2023 al 7,4% da parte dell'Istat, rispetto al 7,2% precedente, "non incide sulle previsioni contenute nel Def, in quanto già scontate nel profilo del livello del debito in percentuale sul Pil". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione sul Def.



