Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali. Sotto i riflettori resta il tema dell'allentamento della politica monetaria, con la Bce che valuta un taglio dei tassi a giugno e la Fed dopo l'estate.

Apertura positiva per Londra (+1,05%), Parigi (+0,57%), Francoforte (+0,35%).



