Un Mondo a Parte a 5,9 milioni, maggior incasso italiano 2024

Con 5.878.724 euro e 873.490 spettatori Un Mondo a Parte di Riccardo Milani è il maggior incasso italiano del 2024 ed è il film più visto dal 1 dicembre 2023 ad oggi.

Ieri il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film e distribuito da Medusa Film - ha superato anche la commedia di Alessandro Siani Succede Anche nelle Migliori Famiglie (totale ad oggi di 5.771.789 euro con 810.836 spettatori), diventando il maggior incasso italiano del 2024 e secondo maggior incasso italiano nella stagione cinematografica 2023-24 dietro C'è Ancora Domani di Paola Cortellesi. Ottenendo anche un altro primato, ha superato gli ingressi del film di Matteo Garrone Io Capitano (853.638 presenze), posizionandosi anche come spettatori al secondo posto nella stagione cinematografica 2023-24 come film italiano più visto dietro quello di Cortellesi.



