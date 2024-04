Pnv si conferma prima forza in Paese Basco alla pari con Bildu

Alla chiusura delle urne alle 20:00 nel Paese Basco, per eleggere i 75 rappresentanti nel Parlamento, il Partito nazionalista basco (Pnv) mantiene la prima posizione per numero di voti e potrà continuare a governare la regione autonoma, in un pareggio in numero di seggi con EH Bildu, il partito della sinistra indipendentista radicale basca, che ha sfiorato lo storico sorpasso, secondo il sondaggio della Tv pubblica basca EiTB. I socialisti del Pse si confermano come terza forza, mantenendo le chiavi per il governo della regione insiema al Pnv: entrambi determinati a non formare alleanze con Bildu per il rifiuto del suo candidato governatore Pello Otxandiano di definire l'Eta "terrorista".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA