Katz a ministri esteri Ue,sanzioni a progetto missili Iran

Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha chiesto ai suoi omologhi della Ue "di imporre sanzioni al progetto missilistico iraniano". Lo ha annunciato lo stesso Katz aggiungendo che "il progetto mette in pericolo il mondo. Bisogna fermare l'Iran prima che sia troppo tardi".

Su X Katz ha ricordato che i "missili iraniani hanno una gittata fino a 3mila chilometri". Al tempo stesso ha dato istruzioni alle ambasciate israeliane nella Ue "di aumentare la campagna contro l'Iran in vista dell'incontro Fac dei ministri degli esteri europei di domani per discutere le sanzioni".





