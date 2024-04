Bombardata base militare in Iraq, un morto e 8 feriti

Un "bombardamento" ha centrato in queste ore una base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Lo hanno reso noto due fonti della sicurezza irachene, che non sono riuscite ad identificare i responsabili del raid aereo che ha preso di mira la base di Calso. Le stesse fonti non sono state neanche in grado di dire se l'attacco è stato effettuato con "droni". Una delle due fonti, un funzionario del ministero dell'Interno, ha precisato che nel raid si contano "un morto e otto feriti" tra le forze della base.



