Assalto alla Cgil, arrestato figlio compagna Castellino

Arrestato dalla polizia Fabio Corradetti, militante di Forza Nuova, vicino agli ambienti ultras capitolini e figlio della compagna di Giuliano Castellino. L'attività della Digos è scaturita dalla pronuncia della VI Sezione Penale della Cassazione, in relazione al ricorso contro la sentenza del 17 aprile del 2023 dalla Corte di Appello con cui Corradetti era stato condannato per i reati aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi in occasione dei disordini al centro di Roma dopo l'assalto alla Cgil. Ls Suprema Corte, rigettando il ricorso dei legali, ha confermato la condanna a 5 anni e 4 mesi.





