"Mentre qualcuno a Bruxelles la casa la tassa noi stiamo lavorando, e mi impegno a portarlo al più presto in Parlamento, per una sanatoria delle piccole irregolarità interne: vogliamo liberalizzare, sanare, restituire agli italiani le loro case i loro negozi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel comizio di chiusura della campagna elettorale per la Basilicata.



