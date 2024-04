"E' finita la Repubblica delle banane dove i prevaricatori la fanno sempre franca e la sinistra si può stracciare le vesti quanto le pare, non mi interessa fin quanto si straccia le vesti so che sono sulla strada giusta". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Basilicata.



