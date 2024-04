Arianna Meloni, non mi candido alle europee

"Non mi candido". Lo ha detto Arianna Meloni, esponsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, lasciando le Terme dei Papi a Viterbo al termine di un evento elettorale per le europee.

"Dobbiamo uscire dalla trappola di considerare le elezioni europee come delle elezioni distanti o di contorno. È vero: non è il sindaco, non è il governo, ma le scelte che vengono fatte a Bruxelles impattano sulla nostra vita quotidiana più di quanto noi non possiamo immaginare. Il nostro futuro si gioca lì", ha sottolineato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA