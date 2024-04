Presidente Crui, nessun boicottaggio dagli atenei italiani

"Non c'è nessun boicottaggio da parte degli atenei italiani nei rapporti scientifici esistenti con le università israeliane. Nessun ateneo ha mai votato per il boicottaggio della collaborazione scientifica, solo alcuni Senati accademici per la sospensione di singoli bandi. Siamo è rimaniamo aperti a collaborare con tutti". Così la presidente della Crui Giovanna Iannantuoni. "Non abbiamo bisogno di azioni preventive o misure speciali da parte delle forze dell'ordine, ha aggiunto.



