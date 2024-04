L'Iran all'Onu, 'se Israele ci attacca lo rimpiangerà'

"In caso di ulteriori attacchi da parte del regime israeliano, l'Iran non esiterebbe neanche un attimo ad una risposta che gli faccia rimpiangere le sue azioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Nessuno Stato membro sarebbe rimasto zitto dopo l'attacco ad una sua ambasciata, simbolo della propria sovranità - ha aggiunto - L'attacco di sabato notte dell'Iran è stato necessario, non avevamo altra opzione, ed è stato in risposta all'attacco israeliano".



