O'Leary, Agcm ci lasci stare ma agisca contro le agenzie pirata

"Basta fare azioni contro Ryanair quando offriamo i prezzi più bassi nel mercato italiano e fare invece qualcosa contro le Ota pirata (online travel agency) come eDreams che ha una reputazione per truffare i consumatori e gonfiare i prezzi dei biglietti". E' l'appello che lancia l'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, in conferenza stampa, all'Agcm sulla vicenda delle agenzie online e sulla sua presunta posizione dominate in Italia.

O'Leary ricorda quindi che la Corte d'Appello di Milano "ha recentemente respinto le richieste dei pirati delle Ota", secondo cui Ryanair avrebbe "abusato di una posizione dominante" sul mercato italiano. Durante la conferenza le Ota eDreams, Opodo e Booking e la stessa Agcm sono state rappresentate con sagome cartonate di pirati. "Agcm è la Jack Sparrow del gruppo", ha scherzato O'Leary. "L'incapacità dell'Acgm di tutelare i consumatori italiani è indifendibile sulla scia della sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha riconosciuto che la politica di vendita diretta di Ryanair è economicamente giustificata in quanto elimina i costi associati all'intermediazione nella vendita dei biglietti e ha portato a costi più bassi e tariffe più basse, oltre a indubbi vantaggi per i consumatori", ha tuonato O'Leary.

Domani mattina alle 9 rappresentanti di Ryanair saranno ascoltati dall'Antitrust circa il procedimento cautelare mosso dall'Agcm nei confronti della compagnia irlandese per le restrizioni nella vendita dei voli alle agenzie online. "Mi aspetto di perdere ma faremo ricorso al Tar del Lazio e lì mi aspetto di vincere", detto il numero uno di Ryanair.



