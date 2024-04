Italia-Tunisia, firmati accordi per oltre 100 milioni di euro

Valgono poco più di cento milioni di euro i tre "strumenti" nell'ambito del Piano Mattei firmati tra il governo italiano e la Tunisia, in occasione della visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tunisi. Come riferiscono fonti italiane, l'accordo sul sostegno diretto al bilancio dello Stato tunisino prevede 50 milioni di euro per il l'efficienza energetica e il settore delle energie rinnovabili.

A 55 milioni di euro ammonta invece la linea di credito a favore delle piccole e medie imprese tunisine. È stato poi siglato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'università e della ricerca italiano e l'omologo tunisino che fornirà il quadro per la cooperazione in questo ambito tra i due Paesi.



