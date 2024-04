Usa, Nasa: oggetto che colpì casa in Florida era spazzatura Iss

La Nasa ha confermato ieri che un oggetto misterioso che si è schiantato contro il tetto di una casa in Florida il mese scorso era un pezzo di spazzatura spaziale proveniente da attrezzature scartate presso la Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo riportano i media Usa.

L'oggetto cilindrico che ha fatto irruzione in un'abitazione della città di Naples l'8 marzo era stato successivamente portato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral per essere analizzato. L'agenzia spaziale americana ha affermato che si tratta di un supporto metallico utilizzato per montare batterie vecchie su un pallet da carico per lo smaltimento. Il pallet è stato lanciato dalla stazione spaziale nel 2021 e si prevedeva che il carico alla fine sarebbe bruciato completamente una volta entrato nell'atmosfera terrestre, ma un pezzo è sopravvissuto.

Il pezzo di metallo pesa 0,7 chili, è alto 10 centimetri e largo 4. Il proprietario della casa colpita, Alejandro Otero, disse all'epoca che l'oggetto aveva squarciato il soffitto dell'abitazione e lacerato il pavimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA