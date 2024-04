Per la strage di Erba Camera di Consiglio il 10 luglio

E' stata rinviata al 10 luglio l'udienza davanti ai giudici della Corte d'Appello di Brescia per le eventuali repliche sull'istanza di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba in cui morirono, l'11 dicembre 2026, Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini mentre fu ferito in modo gravissimo il marito di quest'ultima Mario Frigerio.

Dopo le eventuali repliche, ci sarà la Camera di Consiglio per la decisione. Lo ha detto il presidente della Corte.



